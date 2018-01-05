США анонсують призупинення спільних військових навчань з Південною Кореєю на час Олімпіади

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П'ятниця, 5 січня 2018, 00:30

Військові США заявляють, що призупинять спільні військові навчання з Південною Кореєю до закінчення зимової Олімпіади, яка у лютому відбудеться у Пхенчхані.

Про це сказав речник Пентагону, передає "Радіо Свобода".

"Міністерство оборони підтримує рішення президента Трампа про відкладення будь-яких військових навчань до закінчення Олімпіади", – йдеться у заяві представника Міноборони США.

Як відомо, раніше Кім Чен Ин оголосив про намір направити делегацію КНДР на Олімпійські ігри у південнокорейський Пхенчхань.

Лідер КНДР заявив про необхідність для Північної і Південної Кореї вирішити проблеми між собою "без сторонньої допомоги".

Перед цим Кім Чен Ин підкреслив"Вашингтон ніколи не розпочне війни проти нас, бо всі Сполучені Штати перебувають у межах дії нашої ядерної зброї. Ядерна кнопка лежить на моєму столі. Це реальність, а не погроза".

У відповідь президент США Дональд Трамп заявив: "У мене теж є ядерна кнопка, але вона набагато більша і потужніша. І вона працює!"

Теми: США Південна Корея Олімпіада КНДР
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