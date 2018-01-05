Суд у справі вбивства Бузини призначили на 9 лютого

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П'ятниця, 5 січня 2018, 01:08
Підготовче засідання  суду у справі вбивства журналіста Олеся Бузини призначили на 9 лютого.

Про це повідомляє портал Судова влада України.

Судове засідання має відбутися 9 лютого 2018 року об 11:00 у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва.

Справу розглядатиме колегія суддів у складі Євгена Сидорова, Олега Лінника і Тетяни Левицької.

Як відомо, 22 грудня 2017 року суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник призначив умовне покарання підозрюваному у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрію Крисіну. 

Як повідомлялося, 28 листопада 2017 року прокуратура міста Києва направила до Шевченківського суду обвинувальний акт щодо підозрюваних у вбивстві публіциста Олеся Бузини.

Обвинувальний акт складено стосовно підозрюваних Андрія Медведька та Дениса Поліщука.

Крім того, потерпілими у кримінальному провадженні заявлено цивільні позови до підозрюваних на загальну суму 1,5 мільйона гривень.

У червні 2017 року столична прокуратура завершила розслідування цього резонансного злочину, після чого матеріали кримінального провадження були надані сторонам для ознайомлення.

Дії підозрюваних кваліфіковано п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України.

За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Теми: Бузина суд Київ
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