Координаційний штаб у справі Ноздровської засідатиме щодня

4 січня у Вишгороді пройшло перше засідання спеціального координаційного штабу з розслідування вбивства юристки Ірини Ноздровської.

На ньому визначили подальші напрямки роботи та заявили, що засідання відбуватимуться щоденно, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Київської області.

"Нарада відбулася під головуванням першого заступника глави Нацполіції – керівника кримінальної поліції В’ячеслава Аброськіна, за участі заступника глави Нацполіції – начальника Головного слідчого управління Віталія Невгада, начальників структурних підрозділів апарату кримінальної поліції та керівництва поліції Київської області", – йдеться у повідомленні.

Аброськін визначив подальші напрямки роботи всіх оперативних служб, необхідні для розкриття цього злочину.

Він також повідомив, що за таким форматом заслуховування відбуватимуться щоденно.

Поліція просить громадян, які, можливо, стали свідками вбивства Ноздровської чи володіють ґрунтовною інформацією, яка могла б допомогти слідству, повідомляти за телефонами: (050) 418 42 34 та (044) 256 10 63.

Раніше для розслідування справи вбивства Ірини Ноздровської створили посилену слідчо-оперативну групу.

Як відомо, 1 січня у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої поліція оголосила 30 грудня.

2 січня близько 250 блогерів, журналістів, громадських активістів і просто небайдужих людей зібралися під будівлею Головного управління Нацполіції Київської області, вимагаючи знайти вбивць Ноздровської.

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За попередніми даними експертизи тіла правозахисниці, вона померла від множинних колото-різаних ран.

Втім, на прохання родичів тіло жінки скерували на додаткову комплексну експертизу.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.

Активісти повідомили, що тіло Ноздровської знайшли в річці, навпроти будинку дядька Россошанського, який у 2015 році очолював Вишгородський районний суд.