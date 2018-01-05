ФСБ у Криму допитала родичів члена Меджлісу Барієва

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П'ятниця, 5 січня 2018, 02:33

Член Меджлісу кримськотатарського народу, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв повідомив, що ФСБ РФ допитала його родичів в анексованому Криму.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"У допиті взяли участь мої дві сестри і тесть (батьки не ходили через стан їхнього здоров'я). На допит їх викликали через мою правозахисну діяльність і громадянську позицію. Про деталі допиту не знаю, тому що мені не повідомили, швидше за все, у зв'язку з тим, що взяли підписку про нерозголошення інформації", – підкреслив Барієв.

"ФСБ тисне на мене і моїх близьких, з метою створення перешкод моєї правозахисної діяльності. Вони намагаються зробити моїх близьких родичів заручниками", – наголосив він.

Російські силовики не коментували допити.

Барієв заявляв, що його родичів викликали на допит до Федеральної служби безпеки 21 грудня.

Як відомо, 23 листопада 2017 року в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу). 

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

В МЗС України заявили, що вимагають від РФ припинити знищення корінного народу Криму.

Теми: Крим кримські татари Росія ФСБ
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