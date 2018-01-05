КНДР погодилась провести переговори на високому рівні з Південною Кореєю

КНДР прийняла пропозицію Південної Кореї провести переговори на високому рівні найближчого тижня.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що зустріч буде присвячена можливій участі спортсменів з КНДР на Олімпійських іграх-2018, які у лютому стартують у південнокорейському Пхенчхані.

Раніше Кім Чен Ин оголосив про намір направити делегацію КНДР на Олімпійські ігри.

Він заявив про необхідність для Північної і Південної Кореї вирішити проблеми між собою "без сторонньої допомоги".

"Ми готові зробити необхідні кроки для цього, у тому числі відправити нашу делегацію на Олімпіаду у Південну Корею. І заради цього влада Північної і Південної Кореї могла б терміново зустрітися", - підкреслив лідер КНДР.

"Прийшов час для півночі і півдня сісти, самостійно, серйозно і відкрито обговорити поліпшення міжкорейськіх відносин", - наголосив Кім Чен Ин.

Після цього Південна Корея запропонувала провести переговори на високому рівні з КНДР під час Ігор.

Як відомо, Рада Безпеки ООН 22 грудня 2017 року одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.

З 1 січня дозволено поставляти в КНДР вже не 2 млн., а лише 500 тисяч барелів палива на рік.

Заборонено ввезення в Північну Корею продовольчої і сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева.

Забороняються також поставки Пхеньяну промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.

КНДР відкидає нові санкції Радбезу ООН.