У Сімферополі знову обшукують кримських татар

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П'ятниця, 5 січня 2018, 08:11

Вранці 5 січня в Сімферополі проходять обшуки у кримських татар.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.

Обшуки проходять за двома адресами у районі Лесі Українки: на вулиці Садибній (Марковича), 34 і вулиці Туристів, 49.

"Обшуки почалися близько 6 години ранку. Обидва домоволодіння належать рідним сестрам: Кантемирова Хатідже Алімівна і Базірова Зера Алімівна", - йдеться в повідомленні.

Причина обшуків, а також, хто їх проводить, поки невідомі.

Як відомо, вранці 26 грудня в Сімферополі пройшло два обшуки в будинках кримських татар по вулиці Дарвіна і Хайри Емір-Заде, 33. 

Хто і на якій підставі проводив обшук, було невідомо, але на одязі силовиків були нашивки ОМОНу РФ.

23 листопада в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу). 

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

В МЗС України заявили, що вимагають від РФ припинити знищення корінного народу Криму.

Теми: Крим кримські татари права людини обшуки
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