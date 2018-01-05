Кіпрський суд заморозив 820 мільйонів доларів Ахметова

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П'ятниця, 5 січня 2018, 12:17

Кіпрський суд заморозив активи українського олігарха Ріната Ахметова на суму 820 мільйонів доларів по справі "Укртелекому".

Про це повідомляє Financial Times, передає Економічна правда.

Рішення окружного суду Нікосії стосовно Ахметова було прийнято 27 грудня. Копія рішення була надана Financial Times від імені компанії Raga Establishment.

Зазначається, що Raga належить колишньому українському банкіру Денису Горбуненко. 

Як зазначили у компанії Raga, вони продали Укртелеком Ахметову за 860 мільйонів доларів у 2013 році. Тоді олігарх заплатив 100 мільйонів і більше не вніс жодного платежу.

Ахметов може оскаржити рішення суду до 8 січня.

У компанії олігарха коментувати ситуацію відмовились, мотивуючи це тим, що "різні судові процеси у цьому питанні все ще очікують на розгляд".

Серед заморожених активів лондонська квартира Ахметова, яка на момент купівлі була найдорожчою приватною резиденцією у Великобританії.

Рішення суду означає, що три з п’яти найбагатших українських олігархів на даний момент мають заморожені активи.

Нагадаємо, раніше Верховний суд Лондона заморозив активи Коломойського та Боголюбова.

Нагадаємо, володіння колишньою державною телекомунікаційною групою оскарживтакож і уряд України, який намагається повернути Укртелеком на підставі того, що початкові зобов'язання Ахметовим не були виконані.

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Теми: Ахметов
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