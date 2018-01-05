У голови райради від БПП хочуть забрати мандат. Через хабар

Голову Новомиколаївської районної ради Запорізької області Юрія Павленка, затриманого на вимаганні хабаря, виключили з "Блоку Петра Порошенка".

Про це повідомив у Facebook народний депутат від БПП Ігор Артюшенко.

"Звичайно, я його виключив з соромом з наших рядів, про що повідомив центральне керівництво партії", – написав нардеп.

Артюшенко також зазначив, що на найближчому з'їзді партії Павленка позбавлять депутатського мандату.

"Свою принципову позицію вже довів керівництву правоохоронних органів, щоб раптом ні у кого на районному рівні не виникло навіть думки зам'яти цю справу", – додав нардеп.

Юрій Павленко був обраний головою Новомиколаївської райради в 2015 році, до цього – тривалий час працював підприємцем.

4 січня запорізькі правоохоронці затримали голову Новомиколаївської РДА Запорізької області Вікторію Чмельову та голову Новомиколаївської райради Юрія Павленка.

За даними покуратури, затримані вимагали та отримали від підприємця хабар у розмірі 27 тис. грн. за виділення 20 га землі під сільськогосподарське товарне виробництво терміном на 15 років.

Крім того, прокуратура повідомила, що під час особистого обшуку в Юрія Павленка було виявлено та вилучено частину зазначеного хабаря у розмірі 7 тис. грн.