КМДА може переїхати в новий офіс за 370 мільйонів доларів

Київські міськрада, міськдержадміністрація та інші муніципальні і центральні органи влади можуть переїхати з Хрещатика та інших приміщень у бізнес-центр.

Про це повідомив гендиректор Київського інвестиційного агентства Олег Містюк, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що представники органів влади столиці можуть переїхати у бізнес-центр з двох 27-поверхових веж класу "А" на перетині проспекту Перемоги і Повітрофлотського проспекту.

"Переїзд дозволить консолідувати муніципалітет і звільнити центральну частину міста від бюрократів з можливим перепрофілюванням (будівлі на Хрещатику) на офіси, в тому числі, для стартапів, айтішників, малого і середнього бізнесу", - пояснив він в інтерв'ю агентству.

Містюк стверджує, що перевезення 26 департаментів КМДА з центру міста дозволить продати, реконструювати або здати в оренду близько 160 тисяч кв. м муніципальної нерухомості в умовах зростаючого попиту на офісну нерухомість в центрі Києва.

"Зараз власником (недобудованого БЦ) є виходець з KDD Group, проект повністю закредитований державним Укрексімбанком ... Ми вийшли на фінальну крапку в переговорах з власником і банком за комерційними умовами щодо фінансування добудови будівлі. Нам не вистачає тільки рішення Київради, яке дозволить підписати контракт на 370 млн доларів", - зазначив Містюк.

Він додав, що отримано попередню згоду Міністерства фінансів закладати до бюджету міністерств відповідну статтю, яка дозволяє їм орендувати офіси там, де вони вважають за потрібне.

"Ми, зі свого боку, зробимо дисконт у нашій новій будівлі. Вже є попередня комунікація з кількома міністерствами, що вони вважали б за краще сидіти в бізнес-центрі класу "А" й ефективно взаємодіяти між собою", - сказав гендиректор КІА.

Містюк повідомив, що загальна площа нової будівлі становить 260 тис. кв. м, орендна - 179 тис. кв. м, тоді як потреби муніципалітету оцінюються в 40 тисяч кв. м.

За його словами, деякі з міністерств уже висловили бажання працювати в бізнес-центрі поза центром столиці.

"Місто є одним із найкращих позичальників, Укрексімбанк дуже зацікавлений у такому сценарії вирішення проблеми недобудов: адже місто не лише підбере під себе об'єкт, а й вирішить питання з наповнюваністю", - зазначив гендиректор КІА.

За його оцінками, загалом місто володіє близько 10,5 млн кв. м нерухомості, з яких значна частина - соціальні об'єкти (лікарні, школи, садочки), проте близько 1-2 млн кв. м потенційно можуть бути звільнені.

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Як повідомлялося, у травні 2012 року KDD Group, яка опинилась у фінансовій скруті, уклала угоду про продаж американській Cimbrorum Holdings LLC за 202,4 млн доларів проекту офісно-готельного комплексу Sky Towers у центрі Києва і житлового комплексу "Зазим'я". З цієї суми KDD отримає коштами 12 млн доларів , решту суми становили зобов'язання, зокрема 168,4 млн доларів державному Укрексімбанку. Тоді банк збільшив кредитну лінію для добудови Sky Towers до 193 млн доларів, а позичальником було ТОВ "Агенція офісного будівництва".

Згідно з держреєстром, її бенефіціаром є австралієць Девід Ізраел. Будівництво здійснювалося до 2015 року, проте досягло 27 поверхів за проектних 47, після чого було зупинено.

Вкінці 2016 року в балансі ТОВ обсяг незавершеного будівництва оцінювався у 2,34 млрд грн, а загалом основні засоби - в 4,42 млрд грн.