У Києві 6 січня очікується туман, на Різдво дощ з мокрим снігом

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П'ятниця, 5 січня 2018, 22:38

Вночі і вранці 6 січня очікується туман, видимість складе 200-500 метрів.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, йдеться на сайті КМДА.

Синоптики прогнозують, що 7 і 8 січня у столиці буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Лише вночі 7 січня буде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, подекуди туман, вітер південно-західний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура 7 січня вночі 2-4°, вдень близько 5° тепла. 8 січня вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

Теми: погода Київ
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