Тіллерсон відповів на питання про розумову придатність Трампа

Державний секретар Рекс Тіллерсон ніколи не ставив під сумнів розумову придатність президента Дональда Трампа і має намір залишатися на своїй посаді протягом всього року.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю CNN.

Таку відповідь Тіллерсон дав на запитання про книгу Майкла Вольфа "Вогонь і лють" про перший рік президентства Трампа. Автор книги ставить питання про темперамент президента.

"Я ніколи не сумнівався в його розумової придатності", - сказав Тіллерсон в інтерв'ю. "У мене немає причин ставити під сумнів його розумову придатність".

Тіллерсон також спростував звинувачення в книзі Вольфа, що Трампу не вистачає уваги і він не може зосередитися на зустрічах з іноземними лідерами, іноді залишаючи їх на ранній стадії.

"Я ніколи не бачив, щоб президент залишав зустріч з іноземним лідером", - сказав Тіллерсон, додавши, що серед всіх чиновників він, ймовірно, провів більше часу з президентом, ніж, можливо, міністр оборони Джеймс Меттіс.

У розмові з кореспондентом Тіллерсон сказав, що його відносини з Трампом розвиваються і в перебігу свого першого року роботи він навчався орієнтуватися в них.

"Мої стосунки з ним ... є такими, що розвиваються", - сказав Тіллерсон, додавши, що він не зустрічався з Трампом, коли його попросили очолити Державний департамент і їм потрібно було навчитися розуміти один одного.

У той час як Трамп неодноразово критикував дипломатичні зусилля Тіллерсона в твітах, а джерела Білого дому регулярно "зливали" інформацію, що завдає шкоди колишньому президенту ExxonMobil, Тіллерсон сказав, що він "в минулому році краще дізнався, як співпрацювати з президентом".

"Мені потрібно було вивчити, що ефективно з цим президентом, він не типовий для президентів минулого. Я думаю, це добре відомо. Це також те, чому його вибрав американський народ", - сказав Тіллерсон.

У той же час, Тіллерсон заявив, всупереч чуткам, що він не піде зі своєї посади.

"Я думаю, що у нас буде дуже продуктивний 2018 рік", - сказав Тіллерсон. "Державний департамент посилюється кожен день, розуміє чого ми намагаємося досягти. І я очікую, що у нас буде дуже і дуже успішний 2018 рік".