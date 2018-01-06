За безпекою на Різдво стежитимуть 7 тисяч рятувальників

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Субота, 6 січня 2018, 08:52

На період 6-9 січня підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим несення служби. 

Як повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін, на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки. 

"Організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Нацполіції, регіональними службами цивільного захисту на об'єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення Різдвяних святкувань ... У готовності до застосування перебуває авіація ДСНC - літак Ан-26 медично-санітарного призначення та вертоліт Мі-8", - зазначив Чечоткін.

Раніше у Нацполіції повідомили, що на Різдво безпеку та порядок біля храмів забезпечуватимуть понад 18 тисяч правоохоронців – поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.

Українська правда 

Теми: святкування ДСНС
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