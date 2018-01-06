В РФ Верховний суд підтвердив відмову Навальному в участі у виборах

Верховний суд Росії відмовив опозиціонеру Олексію Навальному, який подав скаргу з проханням скасувати рішення суду першої інстанції і зобов'язати ЦВК зареєструвати його кандидатом у президенти.

Як повідомляє Інтерфакс, ВС РФ залишив рішення суду першої інстанції Верховного суду без зміни, а апеляційну скаргу позивача - без задоволення.

Таким чином рішення про законність відмови ЦВК допустити Навального до участі у виборах президента РФ у 2018 році набрало чинності.

Судове засідання відбулося без участі Навального.

Під час засідання представники Навального заявили, що відмова зареєструвати ініціативну групу є незаконною, оскільки ЦВК була зобов'язана керуватися не федеральним законом про вибори президента, а Конституцією РФ.

Також, на думку представників Навального, рішення Ленінського суду Кірова щодо Олексія Навального і Петра Офіцерова у справі "КіровЛєса" не може утворювати судимість і пов'язані з нею негативні наслідки, оскільки рішення Верховного суду про перегляд справи не є виконанням постанови Європейського суду з прав людини.

У свою чергу прокурор і представник ЦВК заявили про відсутність підстав для скасування початкового рішення.

Представник Навального Іван Жданов заявив, що опозиціонер продовжить добиватися скасування рішення Центрвиборчкому, який відмовився зареєструвати групу виборців, створену для підтримки його самовисування кандидатом на президентських виборах.

"Ми будемо оскаржувати рішення Верховного суду у Президії, а також звернемося до Конституційного суду Росії", - заявив Жданов, пише "Інтерфакс".

За його словами, "теоретично у Навального ще є шанси на участь у виборах, але фактично вони мізерні" - президія і КС можуть швидко розглянути скарги і зобов'язати ЦВК допустити Навального до участі у виборах, "але ми мало віримо в такий результат", зазначив Жданов.

Як відомо, 24 грудня ініціативна група провела збори і висунула кандидатом на пост президента Росії Олексія Навального.

ЦВК ухвалила рішення "відмовити у реєстрації групи виборців, створеної для підтримки самовисування кандидата на посаду президента РФ Олексія Навального і його уповноважених представників, в зв'язку з відсутністю у кандидата пасивного виборчого права".

У відповідь Навальний закликав виборців бойкотувати результати виборів-2018 в РФ.

ЦВК Росії неодноразово попереджав, що Олексій Навальний не буде зареєстрований як кандидат через судимість - у 2013 році він був засуджений на 5 років умовно у справі "КировЛес". Вирок був оскаржений в ЄСПЛ і скасований Верховним судом, але потім суд в Кірові знову призначив таке ж покарання.

Навальний вважає своє висунення законним і продовжує передвиборну кампанію.

30 грудня Верховний суд РФ відхилив скаргу Навального на відмову ЦВК Росії в реєстрації ініціативної групи для самовисування його кандидатом в президенти.

Вибори президента Росії призначено на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.

Участь в них планують взяти діючий президент Володимир Путін, журналіст і ведуча Ксенія Собчак, представник КПРФ Павло Грудінін, бізнесмен, якого підозрюють у шахрайстві Сергій Полонський, журналіст Олег Лур'є.

Про намір брати участь у виборах оголошували співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський і дві телеведучі - Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова. Головний комуніст Росії Геннадій Зюганов від участі у виборах відмовився.