На Різдво в Україні очікують на снігові лавини, туман та підйом води в річках

6-8 січня на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської області оголошується значна сніголавинна небезпека 3 рівня.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

6 січня в Україні, крім крайнього заходу, вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м; у Карпатах пориви вітру 15-20 м/с.

6-8 січня у зв'язку з відлигою на рiчках басейнiв Прута, Сіреті очiкується змiна гiдрологiчного режиму з поступовими пiдвищеннями рiвнiв води на 0,2 - 0,7 м над рiвнями.

"У зв'язку з очікуваним зниженням температури повітря, починаючи з 10 січня на Верхньому Дніпрі, Десні, притоках Середнього Дніпра та мілководдях Київського водосховища очікується поява первинних льодових утворень у вигляді заберегів та шуги", - зазначили синоптики.

Українська правда