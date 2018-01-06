АТО: Україна передала окупантам тіла загиблих 

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Субота, 6 січня 2018, 14:58

Українська сторона передала на тимчасово окуповану територію тіла загиблих для поховання.

Про це 6 січня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Зазначається, що передача відбулася в рамках гуманітарного проекту ЗСУ "Евакуація 200" на КПВВ "Станиця Луганська".

"Було проведено передачу останків тіл загиблих, ймовірно, представників незаконних збройних формувань, які у вересні 2017 року були знайдені пошуковою групою цивільно-військового співробітництва неподалік м.Щастя", - зазначили у штабі. 

Теми: АТО Донбас жертви
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