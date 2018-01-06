Трамп відповів на критику розумових здібностей: назвав себе генієм

5416 переглядів
Субота, 6 січня 2018, 16:11

Президент США Дональд Трамп відповів на критику своїх розумових здібностей і темпераменту, назвавши себе "генієм".

Про це Трамп заявив 6 січня у серії твіттів, говорячи про книгу Майкла Вулффа.

Трамп заявив, що автор - "повний невдаха, який писав оповідання, щоб продати цю дійсно нудну і неправдиву книгу".

"Насправді, протягом всього мого життя мої два найбільших активи - розумова стабільність і справжній розум", - заявив Трамп.

"Я пройшов шлях від дуже успішного бізнесмена, топ-зірки ТБ, до президента США - з першої спроби. Думаю, це можна назвати не просто "розум", але "геній", і дуже стабільний геній", - заявив Трамп.

Як відомо, книга журналіста Майкла Вулффа "Вогонь та шал: у Білому домі Дональда Трампа" стала лідером продажів офлайн та онлайн-книгарень.

У книзі Вулфф описує інтриги і хаос в адміністрації Трампа на основі 200 інтерв’ю.

Автор книги стверджує, що був у Білому Домі і спілкувався з Трампом та десятками політиків та урядовців під час його першого року на посту президента США. 

У книзі також розповідається, як друзі і члени сім’ї Трампа його критикували. Автор публікації розповідає, як медіамагнат Руперт Мердок назвав президента США "*** ідіотом" після того, як закінчив з ним телефонну розмову.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив у свою чергу в інтерв'ю CNN, що ніколи не ставив під сумнів розумову придатність Трампа

Тіллерсон також спростував звинувачення, оприлюднені у книзі, що Трампу не вистачає уваги і він не може зосередитися на зустрічах з іноземними лідерами, іноді залишаючи їх на ранній стадії.

Українська правда 

Теми: Трамп США президент
powered by lun.ua
По темі
Трамп попросив $18 мільярдів на "стіну" з Мексикою 6 січня 2018, 10:12
Тіллерсон відповів на питання про розумову придатність Трампа 6 січня 2018, 05:46
Twitter: Акаунти світових лідерів, таких як Трамп, мають особливий статус 6 січня 2018, 02:15
Усі новини
Головні новини
На Одещині "зламали" сайт управління юстиції
Посол Британії застерегла Київ від тиску на антикорупційні органи
Вбивця сестри Ноздровської все ще може вийти за амністією - Найєм
Кубок світу з біатлону: Українка виборола "бронзу" у гонці переслідування
Усі новини
афіша

Афіша подій на 5-7 січня

мандри

Континент без турфірм. Поради 3-х самостійних мандрівників Азією

їжа

8 закладів Києва, де подають наливки та настоянки