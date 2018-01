Трамп відповів на критику розумових здібностей: назвав себе генієм

Президент США Дональд Трамп відповів на критику своїх розумових здібностей і темпераменту, назвавши себе "генієм".

Про це Трамп заявив 6 січня у серії твіттів, говорячи про книгу Майкла Вулффа.

Трамп заявив, що автор - "повний невдаха, який писав оповідання, щоб продати цю дійсно нудну і неправдиву книгу".

"Насправді, протягом всього мого життя мої два найбільших активи - розумова стабільність і справжній розум", - заявив Трамп.

"Я пройшов шлях від дуже успішного бізнесмена, топ-зірки ТБ, до президента США - з першої спроби. Думаю, це можна назвати не просто "розум", але "геній", і дуже стабільний геній", - заявив Трамп.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....