Акція #принесиляльку: Поліція Запоріжжя не помітила бійки під храмом УПЦ МП

У поліції Запоріжжя заявили, що заяв від постраждалих внаслідок інциденту біля храму УПЦ МП до правоохоронців не надходило.

Про це ввечері 6 січня заявив глава облуправління Нацполіції Олег Золтоноша.

"Близько 15:30 громадянин Валентин Бурий зробив виклик на лінію 102 про те, що в районі Малого ринку відбувається бійка. Наряд поліції по прибуттю на місце упродовж 7 хвилин нікого не виявив – ані потерпілих, ані нападників", - заявив він.

Золотоноша додав, що поліція зв’язалася зі вказаним громадянином Бурим, який повідомив у телефонному режимі, що побили його знайомого, прізвище якого він не називає.

"Поліцейський одразу повідомив про це співрозмовнику, після чого Бурий повідомив, що його знайомого сховали, бо він боїться за своє життя, і прийде до поліції лише через два дні", - додав представник поліції.

Він додав, що наразі розглядається питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст.383 КК - "Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину".

Зазначимо, санкція даної статті передбачає обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Як відомо, 6 січня у Запоріжжі біля храму Петра і Февронії двоє невідомих у масках побили учасників акції #принесиляльку, які принесли іграшки до будівлі церкви на пам'ять про загиблого дворічного хлопчика.

Українська правда