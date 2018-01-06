Акція #принесиляльку: Поліція Запоріжжя не помітила бійки під храмом УПЦ МП

3882 перегляди
Субота, 6 січня 2018, 21:48

У поліції Запоріжжя заявили, що заяв від постраждалих внаслідок інциденту біля храму УПЦ МП до правоохоронців не надходило.

Про це ввечері 6 січня заявив глава облуправління Нацполіції Олег Золтоноша. 

"Близько 15:30 громадянин Валентин Бурий зробив виклик на лінію 102 про те, що в районі Малого ринку відбувається бійка. Наряд поліції по прибуттю на місце упродовж 7 хвилин нікого не виявив – ані потерпілих, ані нападників", - заявив він.

Золотоноша додав, що поліція зв’язалася зі вказаним громадянином Бурим, який повідомив у телефонному режимі, що побили його знайомого, прізвище якого він не називає.

"Поліцейський одразу повідомив про це співрозмовнику, після чого Бурий повідомив, що його знайомого сховали, бо він боїться за своє життя, і прийде до поліції лише через два дні", - додав представник поліції.

Він додав, що наразі розглядається питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст.383 КК  - "Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину". 

Зазначимо, санкція даної статті передбачає обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Як відомо, 6 січня у Запоріжжі біля храму Петра і Февронії двоє невідомих у масках побили учасників акції #принесиляльку, які принесли іграшки до будівлі церкви на пам'ять про загиблого дворічного хлопчика.

Українська правда 

Теми: Запоріжжя церква
powered by lun.ua
По темі
У Запоріжжі під храмом УПЦ МП побили людей під час акції #принесиляльку 6 січня 2018, 20:22
У Запоріжжі священик УПЦ МП відмовився відспівати дитину, хрещену в УПЦ КП 5 січня 2018, 11:16
Справа про корупційні схеми у Запоріжжі: суд відпустив під заставу заступника мера 29 грудня 2017, 19:26
Усі новини
Головні новини
ОБСЄ за добу зафіксувала 150 вибухів на Донбасі
Порошенко закликав не тиснути на НАБУ і нагадав про Саакашвілі
У Запоріжжі під храмом УПЦ МП побили людей під час акції #принесиляльку
Звільнений боєць розповів про катування у полоні ОРДЛО
Усі новини

Троє киян - про те, як і на чому вони економлять в місті

Лайфхаки

Як почати займатися спортом, коли геть немає часу

посміхніться!

Зимовий смуток і як йому опиратися