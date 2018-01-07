Велика Британія: Мей у понеділок зробить перестановки у кабінеті міністрів - ЗМІ

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Неділя, 7 січня 2018, 02:58

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей у понеділок, 8 грудня, може оголосити про перестановки у кабінеті міністрів.

Про це пише газета The Sunday Times, передає The Guardian.

The Sunday Times пише, що прем'єр призначить нового главу секретаріату британського кабміну після відставки Даміана Гріна.

Газета припускає, що провідні члени кабінету міністрів - міністр фінансів Філіп Хаммонд, голова МЗС Борис Джонсон, міністр внутрішніх справ Ембер Радд і міністр з питань Brexit Девід Девіс збережуть свої посади.

Як відомо, у грудні 2017 року заступник прем’єр-міністра Великої Британії і глава секретаріату кабінету міністрів Даміан Грін оголосив про свою відставку через скандал з порнографією.

Грін став третім міністром у уряді Мей, який пішов у відставку протягом останніх місяців. У листопаді міністр оборони залишив свою посаду, а до цього міністр з питань міжнародного співробітництва пішла у відставку через проведення таємних зустрічей із ізраїльськими чиновниками.

Теми: Велика Британія
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