Доба в АТО: 3 обстріли, 1 боєць ЗСУ травмований
За минулу добу, 6 січня, бойовики 3 рази порушили перемир'я – 1 військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення.
Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
"На Святвечір противник продовжував обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння позиції Збройних Сил України", – йдеться у заяві.
На Луганському напрямку ворог зі 120-мм мінометів вів вогонь по оборонцях Троїцького та випустив у бік українських захисників понад 10 мін.
Поблизу Станиці Луганської бойовики порушували перемир’я зі стрілецької зброї.
Поряд з Новолуганським, за світлої пори доби, – зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.
Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.