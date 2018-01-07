Доба в АТО: 3 обстріли, 1 боєць ЗСУ травмований

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Неділя, 7 січня 2018, 06:47

За минулу добу, 6 січня, бойовики 3 рази порушили перемир'я – 1 військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Святвечір противник продовжував обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння позиції Збройних Сил України", – йдеться у заяві.

На Луганському напрямку ворог зі 120-мм мінометів вів вогонь по оборонцях Троїцького та випустив у бік українських захисників понад 10 мін.

Поблизу Станиці Луганської бойовики порушували перемир’я зі стрілецької зброї.

Поряд з Новолуганським, за світлої пори доби, – зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Теми: АТО Донбас
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