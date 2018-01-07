Біля Китаю зіткнулися два судна, 32 людини пропали

2631 перегляд
Неділя, 7 січня 2018, 08:30
CGTN

Поблизу східного узбережжя Китаю зіткнулися два судна, 32 члени екіпажу пропали.

Про це повідомляє міністр транспорту Китаю, передає телеканал "CGTN".

Панамський нафтовий танкер і вантажний корабель Гонконгу зіткнулися приблизно в 160 морських милях (296 км) від східного узбережжя Китаю.

Після зіткнення виникла пожежа на вантажному судні: 32 члени екіпажу залишаються зниклими. Серед них 30 іранців та 2 бенгальців.

Окрім того, врятований 21 моряк з китайського судна.

Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Українська правда

Теми: Китай аварія
powered by lun.ua
По темі
Південна Корея перехопила ще один корабель з нафтою для КНДР 31 грудня 2017, 18:25
Китай спростовує інформацію про постачання нафти в КНДР 30 грудня 2017, 04:56
Трамп розчарований інформацією про поставки Китаєм нафти в КНДР 29 грудня 2017, 00:37
Усі новини
Головні новини
Держбанки не отримають покарання за можливу змову - ЗМІ
ЄС оскаржить російські торгові обмеження у СОТ – ЗМІ
СЦКК: Бойовики використовують перемир’я для облаштування нових позицій
Бойовики блокують пересування спостерігачів ОБСЄ – СЦКК
Усі новини
Підсумки року

15 найкращих українських музичних альбомів

сім'я

4 способи залагодити конфлікт з дитиною

Музика

Музика січня: кращі концерти місяці