Біля Китаю зіткнулися два судна, 32 людини пропали
Поблизу східного узбережжя Китаю зіткнулися два судна, 32 члени екіпажу пропали.
Про це повідомляє міністр транспорту Китаю, передає телеканал "CGTN".
Панамський нафтовий танкер і вантажний корабель Гонконгу зіткнулися приблизно в 160 морських милях (296 км) від східного узбережжя Китаю.
Після зіткнення виникла пожежа на вантажному судні: 32 члени екіпажу залишаються зниклими. Серед них 30 іранців та 2 бенгальців.
Окрім того, врятований 21 моряк з китайського судна.
Наразі триває пошуково-рятувальна операція.
Українська правда