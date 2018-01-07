ДСНС попередила про небезпеку сходження лавин в Карпатах

У неділю та понеділок оголосили значну небезпеку сходження лавин у високогір’ї на заході країни.

Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"7-8 січня на високогір’ї Закарпатської області зберігається, 7 січня на високогір’ї Івано-Франківської області оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на Різдво в Україні очікують на снігові лавини, туман та підйом води в річках.

Українська правда