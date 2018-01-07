На Різдво рятувальники переходять на посилений режим

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Неділя, 7 січня 2018, 09:39

На час святкування Різдва рятувальники переходять на посилений режим несення служби.

Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"У кожному регіоні країни проведено уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

До 8-ї ранку 9 січня на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки, серед яких літак Ан-26 медично-санітарного призначення та вертоліт Мі-8.

Як повідомлялося, 7-8 січня оголосили значну небезпеку сходження лавин у високогір’ї на заході країни.

На Різдво в Україні очікують на снігові лавини, туман та підйом води в річках.

Українська правда

Теми: ДСНС святкування
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