Трамп заявив, що готовий поговорити з лідером КНДР

1077 переглядів
Неділя, 7 січня 2018, 10:01

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий поговорити по телефону з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Про це повідомляє "Reuters".

Трамп, відповідаючи на питання журналістів, висловив готовність поговорити з Ином, але за певних умов.

"Абсолютно, я б зробив це <...> У мене немає проблем з цим взагалі", - сказав Трамп.

Він також сподівається на позитивні результати розвитку переговорів між Північною і Південною Кореями.

Трамп припустив, що переговори можуть привести до ослаблення напруженості і взяти кредит на дипломатичний прорив, заявивши, що це результат його постійного тиску.

"Послухайте, зараз вони кажуть про Олімпіаду. Це початок, це великий старт. Якби я не був залучений, вони б зараз не розмовляли", - сказав президент США.

Як відомо, лідер КНДР Кім Чен Ин розпорядився створити необхідні умови для поліпшення відносин з Південною Кореєю.

Українська правда

Теми: Трамп США КНДР
powered by lun.ua
По темі
Трамп впевнений у правильності своїх дій стосовно розслідування щодо РФ 7 січня 2018, 03:35
Трамп заявив, що вірить у діалог з КНДР 6 січня 2018, 21:22
Трамп відповів на критику розумових здібностей: назвав себе генієм 6 січня 2018, 16:11
Усі новини
Головні новини
Держбанки не отримають покарання за можливу змову - ЗМІ
ЄС оскаржить російські торгові обмеження у СОТ – ЗМІ
СЦКК: Бойовики використовують перемир’я для облаштування нових позицій
Бойовики блокують пересування спостерігачів ОБСЄ – СЦКК
Усі новини
Підсумки року

15 найкращих українських музичних альбомів

сім'я

4 способи залагодити конфлікт з дитиною

Музика

Музика січня: кращі концерти місяці