Вантажівка у Запоріжжі врізалась у швидку з пацієнтом, проїхавши на червоне

У неділю на центральному проспекті Запоріжжя зіткнулися вантажівка "АТБ" та швидка допомога, яка везла хворого в лікарню.

Про це повідомив голова профсоюзу медиків Анатолій Сидоренко, передає "061.ua".

У неділю о 1:35 його колеги-медики везли пацієнта в лікарню. За словами Сидоренка, вантажівка зіткнулася зі швидкою, проїхавши на червоне світло.

Водночас, прес-офіцер патрульної поліції Юлія Шеймухова розповіла, що аварія трапилася на перехресті проспекту Соборної та проспекту Металургів.

В автомобіль швидкої медичної допомоги Peugeot Boxer врізалася вантажівка МАН. Водій, молодша медсестра, фельдшер і пацієнт отримали тілесні ушкодження різної тяжкості - їх забрали в лікарню.