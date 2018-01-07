Погода: У понеділок у країні стане холодніше, на заході - опади

У понеділок в Україні стане холодніше, на заході - очікується дощ зі снігом.

Про це повідомляють на сайті "Укргідрометцентру".

На півночі, сході та у центрі країни температура повітря буде -2…+5 вдень та -4…+3 вночі. Буде невелика хмарність, вітер - 5-10 м/с. Сніг з дощем очікується лише на Вінниччині.

На півдні буде тепліше: +5…+8 вдень та +3…+5 вночі. Теж без опадів та з невеликою хмарністю. Вітер - 5-10 м/с.

На заході очікується температура повітря -1…+8 вдень та -3…+3 вночі. У Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницький областях очікується дощ зі снігом. В інших західних регіонах буде хмарно. Вітер - 5-10 м/с.

Українська правда