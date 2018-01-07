Минулого року Порошенко вп’ятеро частіше забирав громадянство, ніж давав

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Неділя, 7 січня 2018, 17:21
Wikimedia Commons

Президент Петро Порошенко у 2017 році припинив українське громадянство майже 5,2 тисячам людей, а прийняв в громадяни України - майже 1 тисячу.

Про це повідомили в Адміністрації президента у відповідь на запит "Українських новин".

"Протягом 2017 року до громадянства України було прийнято 957 осіб", - сказано у відповіді.

При цьому 94 з них були особами без громадянства.

Водночас, Порошенком було видано укази про припинення через вихід з громадянства для 4 296 осіб.

Також 47 осіб втратили громадянство, а за передбаченими міжнародними договорами підстав українського паспорту позбулися ще 825 осіб.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Позов Саакашвілі до Порошенка про незаконність указу про позбавлення його українського громадянства буде розглядатися в Касаційному адміністративному суді в складі нового Верховного суду.

Теми: Порошенко громадянство укази
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