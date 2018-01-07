Росія погрожує вийти із СОТ, якщо програє мільярдний позов ЄС

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Неділя, 7 січня 2018, 21:53

У Росії погрожують вийти із Світової організації торгівлі в разі програшу позову Євросоюзу щодо заборони на експорт свинини.

Про це заявив перший заступник голови економічного комітету Ради Федерації Сергій Калашников, передають "РИА Новости".

У позові ЄС вимагає стягнути з Росії по 1,4 млрд євро за кожен рік заборони.

"У разі задоволення позову Євросоюзу ми, напевно, повинні будемо обмежити свою участь у Світовій організації торгівлі, можливо і повністю", - заявив Калашников.

Як відомо, Світова організація торгівлі прийняла на розгляд запит ЄС на арбітраж із Росією.

ЄС вимагає визнати незаконною заборону на експорт свинини, введену ще на початку 2014 року. Ця заборона, прийнята ще до загострення відносин РФ зі світом, пояснювалася необхідністю захисту від епідемії африканської чуми свиней.

Теми: Росія світ торгівля ЄС
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