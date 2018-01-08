Стало відомо, коли поховають Ноздровську

Похорон убитої на Київщині юристки Ірини Ноздровської відбудеться у вівторок, 9 січня.

Про це донька загиблої Анастасія Ноздровська повідомила у facebook.

"Похорон у вівторок", –написала вона, уточнивши у коментарях, що люди збиратимуться на 10-11 годину ранку у селі Демидів.

Раніше донька вбитої правозахисниці заявила, що справу про смерть Ноздровської має контролювати народ. Вона сподівається, що тиск людей на владу не дасть правоохоронцям спустити на гальмах це розслідування.

У свою чергу, перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін заявив, що справа просувається без жодної підтримки громадськості, мешканців Демидова, лише завдяки оперативно-розшуковим заходам поліції, яка працює, "незважаючи на свята".

Як повідомлялось, Національна поліція відтворила маршрут від роботи до метро "Героїв Дніпра" Ноздровської та відпрацьовує 4 версії. Також правоохоронці кажуть, що поки не мають жодного свідка.

Раніше донька вбитої правозахисниці Анастасія заявила, що справу про смерть Ноздровської має контролювати народ. Вона сподівається, що тиск людей на владу не дасть правоохоронцям спустити на гальмах це розслідування.

Також вона сказала, що сумнівається у якості розслідування вбивства матері та в правоохоронній системі в цілому.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що до розкриття вбивства Ноздровскої будуть залучені кращі фахівці розшуку і кримінальної блоку.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестриСвітлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.

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