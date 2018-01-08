У січні відбудеться зустріч вищого військового керівництва РФ і НАТО -ЗМІ

У січні цього року в Азербайджані повинна відбутися зустріч глави Генштабу російських ЗС Валерія Герасимова і головнокомандувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Кертіса Скапарротті.

Про це, посилаючись на неназваних американських і європейських чиновників, пише видання BuzzFeed.

"Пізніше в цьому місяці генерал армії Кертіс Скапарротті, Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил Європи, зустрінеться з Валерієм Герасимовим - главою генерального штабу Росії генералом армії Збройних сил, в Баку, Азербайджан, за даними американських і європейських офіційних осіб", - пише видання.

Повідомляється також про інших запланованих на почав року зустрічах між представниками уряду США і РФ.

Так, за даними видання, в січні і лютому мають відбутися переговори про кризу в Україні між Владиславом Сурковим, одним з головних помічників Володимира Путіна і спеціальним посланником США Куртом Волкером.

Проблеми в американо-російських відносинах обговорять заступник держсекретаря США Том Шеннон і заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Повідомляється, що переговори будуть стосуватися Договору про ядерні озброєння середньої дальності (РСМД).

Видання зазначає, що це буде перша зустріч між вищим військовим керівництвом НАТО і його російським колегою після анексії Криму.