На КПВВ "Майорське" затримано іноземця з великою сумою готівки
На контрольному пункті в’їзду-виїзду "Майорське" затримано іноземця з великою сумою готівки.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Повідомляється, що іноземець, громадянин Грузії, слідував з непідконтрольної Україні території.
"Прикордонники Краматорського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили 140 тисяч гривень та 10 тисяч доларів США. Іноземець приховав їх серед особистих речей, які були в автомобілі", – повідомили в ДПСУ.
Громадянина та виявлені гроші передано співробітникам Національної поліції.