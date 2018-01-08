На КПВВ "Майорське" затримано іноземця з великою сумою готівки

На контрольному пункті в’їзду-виїзду "Майорське" затримано іноземця з великою сумою готівки.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Повідомляється, що іноземець, громадянин Грузії, слідував з непідконтрольної Україні території.

"Прикордонники Краматорського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили 140 тисяч гривень та 10 тисяч доларів США. Іноземець приховав їх серед особистих речей, які були в автомобілі", – повідомили в ДПСУ.

Громадянина та виявлені гроші передано співробітникам Національної поліції.