На КПВВ "Майорське" затримано іноземця з великою сумою готівки

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Понеділок, 8 січня 2018, 05:00

На контрольному пункті в’їзду-виїзду "Майорське" затримано іноземця з великою сумою готівки.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Повідомляється, що іноземець, громадянин Грузії, слідував з непідконтрольної Україні території. 

"Прикордонники Краматорського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили 140 тисяч гривень та 10 тисяч доларів США. Іноземець приховав їх серед особистих речей, які були в автомобілі", – повідомили в ДПСУ.

Громадянина та виявлені гроші передано співробітникам Національної поліції.

Теми: Донбас контрабанда
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