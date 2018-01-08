Дорожню поліцію перевели на посилений режим роботи

На період різдвяних свят дорожня поліція переведена на посилений режим несення служби.

Про це повідомив перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий, зазначено на сайті відомства.

"У зв’язку з різдвяними святами ми спостерігаємо високу частотність переміщень населення до місць відпочинку. У зв’язку з цим, підрозділи дорожньої поліції переведені на посилений режим несення служби", - пояснив Яровий.

За його словами, особливо складною ситуація на автошляхах буде 8 та 9 січня, коли люди повертатимуться додому.

Як відомо, у різдвяну ніч правопорядок біля храмів забезпечували понад 18 тисяч працівників Національної поліції та Національної гвардії.

Українська правда