Мотузяник розповів про стан українського військового, пораненого минулої доби

2797 переглядів
Понеділок, 8 січня 2018, 13:37

Українського військового, який отримав поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої, доставили у лікарню у важкому стані.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає "Український кризовий медіа-центр".

Речник Міноборони розповів, що український військовий отримав поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрою неподалік Лопаскіного.

"Пораненого у важкому стані доставлено до військово-медичного закладу, де йому зараз надають необхідну допомогу", - зазначив Мотузяник.

 

"Незаконні збройні формування випустили по нашим позиціям 15 82-мм мін та здійснювали вогневий вплив із стрілецької зброї тривалістю понад півгодини", - розповів Мотузяник.

Збройні сили України не відкривали вогонь у відповідь, дотримуючись перемир’я.

Водночас у Генштабі не підтвердили смерть українського військового Василя Гриня, про що раніше повідомляв лідер націоналістичного руху "Карпатська січ" Тарас Деяк.

Як відомо, майже добу протрималося різдвяне перемир’я, але увечері незаконні збройні формування зірвали домовленості, застосувавши міномети і стрілецьку зброю біля Верхньоторецького.

Теми: АТО Донбас
powered by lun.ua
По темі
АТО: Бойовики продовжують обстріли 8 січня 2018, 19:10
АТО: На Різдво бойовики усе ж таки застосували міномети, є втрати 8 січня 2018, 07:22
АТО: На Різдво вперше у новому році без обстрілів 7 січня 2018, 19:24
Усі новини
Головні новини
Полк "Азов" уже має американську зброю – у США пообіцяли оприлюднити докази
Адвокати і родичі Ноздровської мають сумніви, що затриманий - її реальний убивця
Підозрюваному у вбивстві Ноздровської оголосили про підозру
В ОБСЄ закликали виконувати "різдвяне перемир'я" на Донбасі
Усі новини
Кіно

"Золотий глобус-2018". Список переможців кінопремії

Підсумки року

15 найкращих українських музичних альбомів

Підсумки року

Найкращі тексти БЖ про незвичайні професії, досвіди та експерименти