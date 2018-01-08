У Китаї повідомили про загрозу вибуху танкера, який горить біля узбережжя

Китайська влада повідомила про загрозу вибуху або затоплення танкера, який зайнявся біля китайського узбережжя після зіткнення з вантажним судном у суботу.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на офіційні китайські ЗМІ.

"Центральне телебачення Китаю з посиланням на інформацію китайської влади повідомило, що виявити хоча б одного з 30 іранців і двох громадян Бангладешу, які перебували на іранському судні до зіткнення з китайським суховантажем, наразі не вдалося. У своєму "Твіттері" телеканал публікує відео, кадри якого демонструють процес гасіння пожежі на танкері водяними гарматами", - йдеться у повідомленні.

Як стверджує представник Міністерства закордонних справ Китаю Лу Кан, у понеділок вранці рятувальникам таки вдалося виявити одне тіло. Проте поки що особу загиблого не встановлено.

Кан зазначив, що умови для проведення пошуково-рятувальної операції є несприятливими.

"Ми також працюємо над тим, щоб запобігти будь-якій побічній події", - заявив він.

За даними представника Національного агентства морської поліції Південної Кореї, від танкера тягнеться густий чорний дим. Також, за його словами, видимість ускладнюється поганими погодними умовами.

За інформацією міністерства транспорту Китаю, зіткнення двох суден сталося в 257 км від Шанхаю. Усіх членів екіпажу суховантажу, що йшов під китайським прапором, вдалося врятувати. Вони всі є громадянами КНР.

Причину зіткненню наразі не встановлено.

Водночас представник міністерства нафти Ірану повідомив, що танкер, орендований корейською компанією Hanwha TOTAL Co, перевозив конденсат, що належить Національній іранській нафтовій компанії (NIOC).

Раніше Тегеран також заявляв про ризик затоплення танкера.

Як повідомлялося, панамський нафтовий танкер і китайський вантажний корабель зіткнулися приблизно в 160 морських милях (296 км) від східного узбережжя Китаю в суботу 6 січня.

Від зіткнення танкер зайнявся, що ускладнює пошук 32 членів його екіпажу.