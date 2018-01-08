У Москві і Чикаго провели флешмоб на підтримку Крима

Активісти у Москві і Чикаго провели спільну паралельну акцію-флешмоб, в ході якої виступили за припинення військових дій у Сирії і на підтримку анексованого Росією Криму.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на учасницю заходу у Москві Віру Лаврєшину.

На вулиці Москви активісти вийшли з плакатами "Зупиніть війну у Сирії, Україні та Грузії" і "Терористи - не мусульмани з Криму, а загарбники з Кремля".

У Чикаго учасники акції у характерних українських різдвяних костюмах виступили із закликом: "Russia out of Crimea".