В НАТО кажуть, що мають підстави для переговорів з військовим керівництвом РФ

У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу та в командуванні Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі заявили, що відновлення переговорів з військовим керівництвом Росії не суперечить політиці Альянсу щодо РФ.

Про це представники названих структур заявили у коментарі "Європейській правді".

У командуванні не спростували але й не підтвердили інформацію про нібито заплановану на січень зустріч між командувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Куртісом Скапарротті та керівником генштабу російської армії Валерієм Герасимовим.

Водночас, там натякнули, що загалом така зустріч можлива, "про майбутнє спілкування (Скапарротті та Герасимова) буде повідомлене у необхідний час".

"НАТО та Росія зберігають лінії комунікації між військовими відомствами, задля більшої передбачуваності та прозорості військових активностей", - пояснили у Об’єднаному командуванні.

Там також нагадали, що Скапарротті та Герасимов вже спілкувалися телефоном 14 вересня 2017 року.

"Це демонструє обопільну зацікавленість підтримувати військові лінії зв’язку, у відповідності до політики НАТО щодо прозорості та збереження політичного діалогу з російським кервництвом", - наголосили в альянсі.

У свою чергу, у прес-центрі штаб-квартири НАТО наголосили, що Альянс не змінював стратегію щодо Росії. Там послалися на нещодавню заяву Генсека НАТО Єнса Столтенберга про збереження підходу, узгодженого на Варшавському саміті Альянсу.

"Ми посилили нашу колективну безпеку, але лишаємося відкритими до діалогу. Ми зберігаємо економічні санкції (проти РФ). Але ми використовуємо військові лінії комунікації", - йдеться у заяві Генсека.

Як відомо, американське видання BuzzFeed оприлюднило інформацію про нібито заплановану на січень особисту зустріч Куртіса Скапарротті та Валерія Герасимова. Найвищі військові керівники Альянсу не спілкувалися жодного разу з 2014 року.

Європейська правда