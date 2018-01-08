Путін дав звання генерал-майора помічнику Суркова - поплічнику бойовиків ОРДО

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про присвоєння звання дійсного державного радника Російської Федерації 3 класу Іналу Ардзінбі - помічнику Владислава Суркова, якого підозрюють у скоєнні злочинів проти нацбезпеки України та участі у терористичній організації "ДНР" і сприянні її діяльності.

Указ "Про присвоєння класних чинів державної цивільної служби РФ федеральним державним цивільним службовцям

адміністрації президента РФ" розміщено на порталі правової інформації РФ.

Наразі Ардзінба є начальником департаменту Управління президента РФ з соціально-економічного співробітництва з державами - учасницями СНД, Республікою Абхазія і Південна Осетія.

Класний чин "Дійсний державний радник РФ 3 класу" є чином вищої групи федеральних державних цивільних службовців та відповідає військовим званням генерал-майор (контр-адмірал).

Як відомо, у травні екс-голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що СБУ передала до Генпрокуратури матеріали про причетність Владислава Суркова до скоєння злочинів на території України. Матеріали стосувалися не лише Суркова, але й його першого помічника Інала Ардзінби.

Наприкінці жовтня 2015 року Ардзінбу було оголошено у міжнародний розшук. У листопаді 2015-го прокуратура Одеської області повідомила про підозру Ардзінбі у скоєнні злочинів проти нацбезпеки України.

Ардзінба підозрюється у підготуванні до зміни держкордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України.

За даними слідства, у період з січня до квітня 2015 року на території РФ Ардзінба займався вербуванням однодумців і створював передумови для незаконного проголошення суверенного державного утворення "Бессарабія" на території Одеської області.

Також Ардзінба підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину, а саме - в участі у терористичній організації "ДНР" і сприянні її діяльності.

Українська правда