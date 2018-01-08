Під Києво-Печерську Лавру прийшли з акцією "проти ФСБ"

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Понеділок, 8 січня 2018, 18:22

Активісти націоналістичної організації С14 провели акцію під стінами Києво-Печерської Лаври під гаслами "ФСБ, геть з Лаври". 

Як твердженням активістів,  у Лаврі розташовий "штаб сепарів та фсб-шників", які відмовляються відспівувати бійців АТО та хрещених поза церквою УПЦ МП.

За повідомленням учасників акції, ситуація під Лаврою була накалена, віряни "кидалися, билися та неадекватно поводилися". 

Станом на 18:20 акція завершилася. 

 
 
 
 
Усі фото - FB c14 

Як відомо, в Україні ініціювали флешмоб #принесиляльку з закликом приносити іграшки під стіни храмів УПЦ Московського патріархату (МП) після того, як представники цієї церкви відмовилися відспівувати загиблого дворічного хлопчика, який був хрещений у церкві УПЦ Київського патріархату.

Дитина загинула 31 грудня, коли 39-річний мешканець Запоріжжя вирішив покінчити життя самогубством і викинувся з вікна багатоповерхівки.

Митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука заявив, що священик, який відмовився відспівувати загиблого хлопчика, діяв відповідно до церковних канонів. Представники УПЦ МП називають УПЦ КП "розкольниками", тому не визнають проведений тими обряд хрещення і залучення людини до церкви.

У Києві невідомий чоловік, який вийшов з Києво-Печерської лаври під час акції #принесиляльку, заважав журналісту знімати акцію, а священик відкинув одну з ляльок від входу.

У Запоріжжі біля храму Петра і Февронії УПЦ МП двоє невідомих у масках побили людей - учасників акції #принесиляльку, які принесли іграшки до будівлі церкви. 

Українська правда 

Теми: Київ церква ФСБ акції
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