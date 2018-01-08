Стало відомо, кого затримали за вбивство Ноздровської

Затриманий за підозрою у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської є родичем племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського.

Інформацію про це Українській правді підтвердили джерела у правоохоронних органах.

Раніше неофіційно про те, що вбивцю Ноздровської знайдено і він зізнався у причетності до вбивства, повідомив журналіст Айдер Муждабаєв, посилаючись на свої поінформовані джерела.

За його даними, вбивця - близький родич Россошанського, який збив на автомобілі сестру Ноздровської, засуджений до 7 років ув'язнення.

"Підозрюваний зізнався у вбивстві увечері 7 січня під тиском доказів, зібраних оперативною слідчою групою Нацполіціі", - зазначив Муждабаєв.

У свою чергу адвокат родини Ноздровської Анатолій Худяков в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомити подробиці щодо персони затриманого відмовився, посилаючись на таємницю слідства.

"Людина як може, так і не може мати відношення до родини (Россошанського). Дочекаємося завершення слідства і засідання суду, щоб вже можна було про це говорити", - зазначив він.

При цьому він припустив, що суд з обрання міри запобіжного заходу для затриманого може відбутися 9 січня, "оскільки у правоохоронців вже проходить час, відведений законом для утримання підозрюваного - 72 години".

"З урахуванням досудового органу розслідування, засідання відбудеться у Вишгородському районному суді", - додав адвокат.

Як відомо, увечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської.

1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Похорони Ноздровської відбудуться 9 січня, повідомила її донька Анастасія.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що до розкриття вбивства Ноздровскої будуть залучені кращі фахівці розшуку і кримінальної блоку.

Нацполіція відтворила маршрут від роботи до метро "Героїв Дніпра" Ноздровської та відпрацьовує 4 версії її вбивства. Також правоохоронці кажуть, що поки не мають жодного свідка.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували і вона повідомляла про це поліцію.

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Українська правда