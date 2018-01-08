Папа Франциск закликав світ не забувати про війну на Донбасі

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Понеділок, 8 січня 2018, 21:59

Папа Римський Франциск нагадав міжнародній спільноті про конфлікт на Донбасі, викликаний російською агресією та жертви внаслідок цього конфлікту. 

Як повідомляє "Радіо Ватикану", про це Франциск згадав 8 січня на зустрічі із послами 183 країн, акредитованими при Святому Престолі. 

"Спільні старання на користь відбудування мостів є невідкладними також і в Україні. Рік, що минув, посіяв нові жертви в конфлікті, який гнітить країну, й надалі завдаючи страждання населенню, зокрема, сім’ям, які проживають у зонах, заторкнутих війною та втратили своїх найдорожчих, нерідко – дітей та похилих віком", – сказав понтифік.

Також Папа Римський зосередив увагу на двох важливих річницях, а саме – 100-річчя від завершення Першої світової війни та 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини.

Під час традиційної зустрічі з дипломатичним корпусом, що відбувається на початку року, глава католицької церкви підбиває підсумки року, який минув, у контексті міжнародної панорами та ділиться думками про невідкладні завдання, що стоять перед міжнародною спільнотою.

Теми: Донбас церква
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