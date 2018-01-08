Папа Франциск закликав світ не забувати про війну на Донбасі
Папа Римський Франциск нагадав міжнародній спільноті про конфлікт на Донбасі, викликаний російською агресією та жертви внаслідок цього конфлікту.
Як повідомляє "Радіо Ватикану", про це Франциск згадав 8 січня на зустрічі із послами 183 країн, акредитованими при Святому Престолі.
"Спільні старання на користь відбудування мостів є невідкладними також і в Україні. Рік, що минув, посіяв нові жертви в конфлікті, який гнітить країну, й надалі завдаючи страждання населенню, зокрема, сім’ям, які проживають у зонах, заторкнутих війною та втратили своїх найдорожчих, нерідко – дітей та похилих віком", – сказав понтифік.
Також Папа Римський зосередив увагу на двох важливих річницях, а саме – 100-річчя від завершення Першої світової війни та 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини.
Під час традиційної зустрічі з дипломатичним корпусом, що відбувається на початку року, глава католицької церкви підбиває підсумки року, який минув, у контексті міжнародної панорами та ділиться думками про невідкладні завдання, що стоять перед міжнародною спільнотою.