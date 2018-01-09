Найцікавіше: 2002. Підписано угоду про створення виборчого блоку "Наша Україна" 2008. Тимошенко дала старт виплатам "Юлиної тисячі" 2014. Уряд Азарова відмовився від газу з Європи

2001, вівторок

– Віце-прем'єр Юлія Тимошенко назвала лідера СДПУ(о) Віктора Медведчука керівником "тіньового штабу" з порятунку президента Леоніда Кучми та знищення уряду Віктора Ющенка.

2002, середа

– У Києві партії-учасниці блоку "Наша Україна" і лідер коаліції Віктор Ющенко підписали угоду про створення виборчого блоку.

Підписантами стали 10 партій – НРУ, УНР, партія "Реформи і порядок", партія "Християнсько-народний союз", партія "Солідарність", партія "Вперед, Україно!", Республіканська християнська партія, Молодіжна партія, Конгрес українських націоналістів, Ліберальна партія України.

– Керівник агенції "Рух-прес" Дмитро Понамарчук представив записи розмов між лідером блоку "Наша Україна" Віктором Ющенком та столичним мером Олександром Омельченком.

Розмови стосувалися підготовки до голосування про відставку Віктора Медведчука з посади першого віце-спікера ВР.

"Я не буду коментувати ні значення, ні зміст", – заявив Ющенко з цього приводу.

2003, четвер

– Апеляційний суд Житомирської області звільнив з-під варти колишнього головного бухгалтера корпорації "Єдині енергетичні системи України" Лідію Сокольченко.

Водночас суд залишив під вартою трьох інших екс-керівників компанії – колишнього гендиректора Геннадія Тимошенка, екс-голову правління Євгена Шаго та бухгалтера Антоніну Балюру.

2004, п’ятниця

– Сесія Мукачівської міськради висловила недовіру і розпустила міську територіальну виборчу комісію.

Перед цим спецпідрозділи "Беркут" та "Сокіл" кількома кордонами заблокували всі входи до міськради, аби не допустити до сесійної зали депутатів міської ради та народних депутатів від "Нашої України".

2005, неділя

– В Іраку під час вибуху авіабомби загинули сім українських миротворців, які забезпечували охорону роботи казахстанських саперів.

2006, понеділок

– Лідер БЮТ Юлія Тимошенко запросила президента Віктора Ющенка і прем’єра Юрія Єханурова взяти участь у теледебатах з приводу ситуації в газовій сфері та угоди між "Нафтогазом України" і "Газпромом".

4 січня 2006 року "Нафтогаз" і "Газпром" підписали договір, за яким ціна газу склала 95 доларів за 1 тисячу кубометрів.

2007, вівторок

– Верховна Рада подолала вето президента Віктора Ющенка на закон про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. За це проголосували 367 депутатів.

З Партії регіонів віддали свої голоси "за" 185 депутатів, із БЮТ – 120, "Нашої України" – 5, фракції Соцпартії – 31, комуністів – 20 та 6 позафракційних.

2008, середа

– Прем'єр Юлія Тимошенко виступила зі зверненням до вкладників "Ощадбанку СРСР", де пояснила процедуру отримання компенсацій за знецінені заощадження.

За її словами, якщо вклад не перевищує 1000 гривень, його суму можна буде отримати в повному обсязі.

2009, п’ятниця

– Президент Віктор Ющенко вважає, що припинення постачань газу в Європу через територію України було заздалегідь заплановано.

Прем'єр Юлія Тимошенко наголосила, що Україна забезпечена природним газом, адже 2008-й став першим роком, коли НАК "Нафтогаз" та уряд накопичили максимальну кількість природного газу в газосховищах – більше 30 мільярдів кубометрів.

2012, понеділок

– Олександр Тимошенко закликає лідерів світу врятувати екс-прем’єра України Юлію Тимошенко з в’язниці та ввести санкції проти керівників чинної української влади.

Про це чоловік Юлії Володимирівни заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода" в Чехії, де він 6 січня 2012 року отримав політичний притулок.

2013, середа

– Президент Віктор Янукович пропонує призначити головою НБУ Ігоря Соркіна, який обіймав посаду заступника глави Національного банку. Разом з тим стало відомо, що батько кандидата В'ячеслав Соркін працює в російському "Газпромі".

– Президент Віктор Янукович призначив Олександра Якименка главою Служби безпеки України. Іншим указом Янукович звільнив з цієї посади Ігоря Калініна та призначив його своїм радником.

2014, четвер

– Україна має намір імпортувати природний газ лише з РФ і не здійснювати імпорт у реверсному режимі з Європи, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

– Опозиція має висунути єдиного кандидата на президентських виборах, розпочати блокування Верховної Ради з першого дня зимової сесії та домогтися розпуску парламенту.

Такі вимоги висунула Громадська рада Майдану та назвала свій дедлайн для їхнього виконання – 10 січня 2014 року.

2015, п’ятниця

– Четверо українських військових загинули та ще восьмеро дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

Увечері також стало відомо, що поблизу Станиці Луганської в Луганській області в результаті бойового зіткнення загинули двоє бійців Національної гвардії.

– Український офіцер Надія Савченко за 28 днів голодування втратила 10 кілограмів ваги, повідомив її адвокат Марк Фейгін.

2016, субота

– У Зайцевому бойовики цілять по житлових будинках та місцевих мешканцях, йдеться в заяві прес-центру АТО. У результаті поранено місцеву мешканку та загинув офіцер Нацполіції, який рятував цивільних.

2017, понеділок

– П’ять українських військових дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. А станом на 18:00 зафіксовано 27 обстрілів, внаслідок чого двоє військовослужбовців зазнали поранень.

Крім цього, на Луганському напрямку в районі села Сизе бойовики застосували БМ-21 "Град".

– Бойовик "ДНР" у Москві застрелив сусіда, зчинив стрілянину на дитячому майданчику і поранив двох поліцейських.

– У Польщу прибула військова техніка – перша партія танків із США в рамках програми зі зміцнення східного флангу НАТО.

Олег Поліщук, для УП