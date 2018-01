Полк "Азов" уже має американську зброю – у США пообіцяли оприлюднити докази

Дослідницький проект BellingCat анонсував статтю про наявність у полку "Азов" зброї американського виробництва.

Про це у Twitter написав провідний дослідник проекту BellingCat з питань Східної Європи та Євразії Арік Толер.

There's a lot of noise around the U.S. approving Javelin sales to Ukraine, but there are *already* American-made lethal weapons on the front lines of the Donbas with the Azov Battalion. New #MinskMonitor coming soon.