ЄС розширив санкції проти Північної Кореї

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Вівторок, 9 січня 2018, 01:47

Європейський союз заявив про розширення санкційного списку щодо КНДР.

Про це повідомляє сайт Ради Європейського союзу.

Зазначається, що рішення про санкції схвалене у рамках виконання резолюції Радбезу ООН від 22 грудня 2017 року.

У "чорний список" ЄС потрапило Міністерство у справах армії КНДР та 16 фізичних осіб. Їх імена не називаються, але уточнюється, що тепер на території Євросоюзу будуть заморожені всі їхні активи.

Після цього рішення загальна кількість осіб, щодо яких застосовують обмежувальні заходи, становить 79 осіб та 54 суб’єктів, відповідно до резолюції ООН. Крім того, 41 особа та 10 установ ЄС визначає самостійно.

Як повідомлялось, Рада Безпеки ООН 22 грудня 2017 року одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.

З 1 січня дозволено поставляти в КНДР вже не 2 млн., а лише 500 тисяч барелів палива на рік.

Заборонено ввезення в Північну Корею продовольчої і сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева.

Забороняються також поставки Пхеньяну промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.

КНДР відкидає нові санкції Радбезу ООН.

Теми: ЄС КНДР санкції
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