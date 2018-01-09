Поблизу берегів Лівії потонув човен з мігрантами: понад 60 загиблих

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Вівторок, 9 січня 2018, 02:40

Біля берегів Лівії 6 січня затонуло судно з мігрантами, загинули щонайменше 64 людини.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на співробітників гуманітарних груп.

У перших повідомленнях про трагедію йшлося щонайменше про вісім загиблих. Тоді загонам італійської берегової охорони вдалося врятувати 86 осіб.

За словами самих врятованих, на борту затонулого човна було не менше 150 осіб.

Як відомо, раніше поблизу берегів Лівії затримали судно з понад 200 біженцями на борту.

Як повідомлялось, протягом 2017 року до Європи Середземним морем прибули більше 171 тисяч мігрантів.

Теми: Лівія міграція біженці
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