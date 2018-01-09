КНДР і Південна Корея почали перші за більш ніж 2 роки офіційні переговори

Сеул і Пхеньян 9 січня почали перші за більш ніж 2 роки офіційні переговори. Зустріч присвячена можливій участі спортсменів з КНДР на Олімпійських іграх-2018.

Про це повідомляє Reuters.

"Сьогодні ми будемо проводити переговори, щоб обговорити участь Північної Кореї в зимових Олімпійських іграх і Паралімпіаді в Пхенчхані, а також удосконалення міжкорейських відносин", - заявив міністр уніфікації Південної Кореї Чо Мьонг-Гьон.

Перед цим лідер КНДР Кім Чен Ин розпорядився створити необхідні умови для поліпшення відносин з Південною Кореєю.

Як відомо, Північна Корея заявила про намір взяти участь у зимових Олімпійських іграх у Пхенчхані.

Як повідомлялось, КНДР прийняла пропозицію Сеула провести переговори на високому рівні.

Раніше США анонсували призупинення спільних військових навчань з Південною Кореєю до закінчення зимової Олімпіади.