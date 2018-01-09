В Україні буде сухо і прохолодно

У більшості регіонів України найближчими днями очікується суха і прохолодна погода.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

"Найближчої доби, 10 січня, суху і прохолодну погоду в Україні визначатиме гребінь північного антициклону", - йдеться в повідомленні.

У середу в Україні без опадів. Вночі, вранці в західних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.



Температура вночі -4.. -9°С, у західній частині 0-5° морозу; вдень від -2°С до +3°С; на Закарпатті вночі близько 0°С, вдень +4-9°С.



У Києві – без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі -4...-6°С, вдень 0..+2°С.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 10 січня найвища температура вдень була 9,8 у 2007 р., найнижча вночі -30,7 у 1940 р.



11 січня у західній частині та в Одеській області місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.



Температура в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях вночі та вдень від +3°С до -2°С (вдень на Закарпатті +4-9°С); на решті території вночі -2...-7°С, вдень близько 0°С.



У Києві – без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі -4...-6°С, вдень 0..+2°С.



