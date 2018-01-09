Порошенко вперше прокоментував вбивство Ноздровської

Керівництво Нацполіції доповіло президенту Петру Порошенку щодо проведення розслідування резонансного вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Він подякував правоохоронцям "за блискучу роботу" і зазначив, що таке швидке розкриття "свідчить про надзвичайно високий потенціал, який має реформована Національна поліція".

На його думку, розкриття цього злочину "збільшує довіру до влади і довіру до Національної поліції".

Також Порошенко зазначив, що його зустріч з керівництвом поліції свідчить про "дуже серйозні докази", які були зібрані правоохоронцями.

За його словами, подібна "ефективність" має бути продемонстрована і в інших резонансних справах.

"Ви пам’ятаєте дуже болючу справу Павла Шеремета і ми також не повинні знімати її з контроля і робити все можливе, щоб вбивці не уникнули відповідальності", - сказав президент.

Перший заступник Голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін підкреслив, що Нацполіція зібрала "сильні та обґрунтовані докази" щодо участі підозрюваного у вбивстві Ноздровської.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що до розкриття вбивства Ноздровскої будуть залучені кращі фахівці розшуку і кримінальної блоку.

Нацполіція відтворила маршрут від роботи до метро "Героїв Дніпра" Ноздровської та відпрацьовує 4 версії її вбивства.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестриСвітлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, і вона повідомляла про це поліцію.

Увечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської.

Джерела УП у правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що затриманий є родичем племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського. Пізніше адвокат повідомив, що затриманий - Юрій Россошанський, батько Дмитра.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманому підозрюваному у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської оголошено про підозру.

Адвокати і родичі Ноздровської мають сумніви, що затриманий - її реальний убивця, але поліція запевняє, що затриманий обґрунтовано підозрюється у вбивстві.

9 січня Ноздровську поховали.

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