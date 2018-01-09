Суд обрав запобіжний захист підозрюваному у вбивстві Ноздровської

Суд арештував підозрюваного у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiя Россошанського на 60 діб без права внесення застави.

Відповідне рішення виніс суддя Вишгородського районного суду Київської області Олексій Рудюк.

"Застосувати до підозрюваного Россошанського Юрія запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у Київському слідчому ізоляторі на термін 60 днів, без визначення можливості внесення застави", - заявив суддя.



Термін арешту Россошанського встановили до 8 березня 2018 року включно.



Зазначається, що відповідне рішення може бути оскаржене в Апеляційному суді Київської області.

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Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що до розкриття вбивства Ноздровскої будуть залучені кращі фахівці розшуку і кримінальної блоку.

Нацполіція відтворила маршрут від роботи до метро "Героїв Дніпра" Ноздровської та відпрацьовує 4 версії її вбивства.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестриСвітлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, і вона повідомляла про це поліцію.

Увечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської.

Джерела УП у правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що затриманий є родичем племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського. Пізніше адвокат повідомив, що затриманий - Юрій Россошанський, батько Дмитра.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманому підозрюваному у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської оголошено про підозру.

Адвокати і родичі Ноздровської мають сумніви, що затриманий - її реальний убивця, але поліція запевняє, що затриманий обґрунтовано підозрюється у вбивстві.

9 січня Ноздровську поховали.

Сам Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.

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