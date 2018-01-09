Вбивство Ноздровської: у суді розповіли подробиці скоєння злочину

За версією слідства, злочин було скоєно на зупинці громадського транспорту під час випадкової зустрічі Ірини Ноздровської з Юрієм Россошанським.

Про це повідомив нардеп Мустафа Найєм.

"Згідно з озвученими матеріалами, 29 грудня 2017 року приблизно о 17 годині вечора Ірина виїхала від станції м. Героїв Дніпра на маршрутці №355 в сторону будинку. Приїхавши на зупинку по вул. Сонячної в с. Демидово, вона зустріла Юрія Россошанського. Між ними сталася словесна перепалка, і, як сказано в матеріалах справи, в цей момент у Россошанського "на грунті тривалих неприязних відносин виник раптовий умисел умисного протиправного заподіяння смерті" Ірині", - написав Найєм.

Згідно із версією слідства, у той момент не було свідків їхньої сварки. Россошанський був у стані алкогольного сп’яніння та мав ніж і, користуючись моментом, він завдав Ірині 15 колото-ножових поранень, від яких вона померла.

Після чого він поклав тіло на плече, відніс його в сторону річки, зняв з жінки одяг та спалив його, коли повернувся додому.

За твердженнями обвинуваченого, він не планував вбивство "і опинився з ножем в руках на тій же самій зупинці в той же самий час, що і Ірина зовсім випадково", - зазначив нардеп.

Слідчі стверджують, що під час допиту підозрюваний повністю визнав свою провину.

Россошанський підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК "Умисне вбивство".

Водночас захисники Ірини Ноздровської стверджують, що у них не було можливості ознайомитися з матеріалами справи.

"І, на жаль, цей фактор буде викликати сумніви у потерпілої сторони і провокувати виникнення самих різних версій події", - додав Найєм.

На його думку, наразі найважливіше відтворити події злочину, тобто провесті слідчий експеримент. Він повинен підтвердити або спростувати версію слідства.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що до розкриття вбивства Ноздровскої будуть залучені кращі фахівці розшуку і кримінальної блоку.

Нацполіція відтворила маршрут від роботи до метро "Героїв Дніпра" Ноздровської та відпрацьовує 4 версії її вбивства.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестриСвітлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, і вона повідомляла про це поліцію.

Увечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської.

Джерела УП у правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що затриманий є родичем племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського. Пізніше адвокат повідомив, що затриманий - Юрій Россошанський, батько Дмитра.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманому підозрюваному у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської оголошено про підозру.

Адвокати і родичі Ноздровської мають сумніви, що затриманий - її реальний убивця, але поліція запевняє, що затриманий обґрунтовано підозрюється у вбивстві.

9 січня Ноздровську поховали.

Сам Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.

Суд арештував його на 60 діб без права внесення застави.

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