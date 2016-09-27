"Азов" – щоденник українського сержанта. Офіцерський курс

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Вівторок, 27 вересня 2016, 18:03

На початку 2015 року, коли "Азов" був ще батальйоном, а на передовій велись запеклі бої, командування прийняло рішення створити у середині підрозділу офіцерські курси. Інструкторам необхідно було підготувати особовий склад, тобто офіцерів взводних, ротних і батальйонних рівнів, штабних офіцерів та командирів підрозділів. 

"Наш курс, через те, що полк продовжував воювати, а ми забрали у підрозділів найкращих солдатів та командирів, був ужатий до двох місяців – згадує Борисфен, начальник штабу полку, він теж, як і інші представники командування АЗОВу, пройшов офіцерські курси, – ми не мали вихідних, засвоєння матеріалу було дуже інтенсивним, насправді я не знаю яким чином у нас все це вийшло". 

Офіцерів готували управлінню своїми підрозділами, методам ведення бойових дій, плануванням бойових операцій, прийняттю воєнного рішення тощо. 

"Усі діючі командири знаходились на цих курсах і одночасно вони вчились і приглядували за своїми підрозділами. Їм довелось пройти через учбове пекло" – згадує начальник Військової Школи Георгій. 

Навчання тоді проводили ночами, планування операцій вели безперервно декілька діб, до всього – випробування фізичні та моральні. Ті два місяці офіцери Кірт та Берсерк згадують як одне із найважчих випробувань. 

У 2015-му офіцерський курс пройшли і деякі сержанти, які в реальних умовах повинні брати участь у плануванні операцій та допомагати офіцерам. Одним із таких сержантів був боєць з позивним Бритва. Саме він з початком Сержантської школи став головним сержантом курсу. 

"Сержант Бритва уже розумівся у тих основах та основних направленнях, які вимагались від молодих курсантів, він ними керував, давав поради, разом з ними працював і одночасно і він навчався ще. Йому довелось реально роздвоюватись" – пояснив Георгій. 

Сержант Бритва зізнається, що мати професійну військову освіту хотів ще з дитинства, тому і навчався у воєнному ліцеї та проходив строкову службу в армії, але, побачивши реалії українського війська, швидко розчарувався, так і не ставши професійним військовим. Піти до армії наступного разу змусила вже війна та загроза для Батьківщини. Пройшовши разом з АЗОВом звільнення та оборону Маріуполя, Бритва остаточно вирішив просуватись вверх по кар'єрних сходинках військового. 

Теми: армія
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