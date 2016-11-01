Азов – щоденник українського сержанта. Інструктори

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RECONQUISTA Україна
Вівторок, 1 листопада 2016, 14:12

Інструктори Школи сержантів імені полковника Євгена Коновальця – це вищі офіцери грузинської армії, які пройшли кращу військову підготовку. Георгій Купарашвілі, начальник школи – пройшов всі курси "зеленого берету" і має досвід як мінімум чотирьох військових конфліктів, в тому числі і конфліктів з Росією. Всі вони є фаховими інструкторами та офіцерами країн НАТО.

"Георгій – унікальна людина. У нього є все, щоб мати якусь посаду в своєрідній країні і не думати вже ні про що. Він полковник, він навчався у найкращих військових ВИШах, він воював, однак він не зупинився на цьому. Георгій знає хто його ворог і він приїхав до цього ворога влітку 2014-го і навчав хлопців. Коли була оборона Маріуполя – на передовій організовував укріплення району в селі Широкино, який потім був нами використаний при широкинській наступальній операції. Бліндажі, побудовані під керівництвом Герогія – стоять і досі", – "Борисфен", начальник штабу полку Азов.

Із 2014 року інструктори Військової школи імені Євгена Коновальця здійснювали підготовку добровольчих батальйонів, брали участь в багатьох бойових діях в Карлівці, Пісках, Красногорівці, Мар"їнці, Іловайську, Широкине та Маріуполі.

"Пам"ятаю, після Іловайська окрім "Азову" в Маріуполі нікого не було. І тоді Андрій Білецький дав задачу зробити рекогностування, приготувати плани оборони міста. На наш бік стали місцеві жителі і разом з нами копали і готували рубіж. Відбили Широкине і не дали ворогу зайти та закріпитися на наших позиціях. Всім довелося зубами гризти і стояти до кінця", – Георгій Купарашвілі.

"Спочатку я до Георгія ставив з острахом, навіть звернутися до нього у мене бракувало сміливості, думаю – краще з ним не розмовляти, бо це гірше для мене обернеться, але після першого-другого дня як він з нами поспілкувався – я зрозумів, що це своя людина, що це командир, якого варто поважати. Він звертався до нас на рівних, не зважаючи на те, що він пройшов вже великий шлях в інших країнах. Георгій знайшов до нас підхід, показав, що він один з нас, що хоче для нас кращого, а не просто на нас кричати і сварити. Інструктори навчають нас того, що знають і через що самі пройшли", – розповідає курсант Біцуха.

"Ведіть людей своїм прикладом. Ми намагаємося вчити їх бути лідерами. Щоб вони завжди показували приклад. Не даємо ми їм таких завдань, яких ми самі не робимо. Бувало, що їм було важко, вони питали: "Як це можливо?"... Ми їм відповідали: "Хлопці, ми це самі все проходили". Вони повинні бути не просто командирами, вони повинні бути лідерами!", – Георгій Куперашвілі.

Теми: Азаров армія
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